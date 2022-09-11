Голосование в Свердловской области проходит в масках
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Выборы в Свердловской области проводятся с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Члены избирательных комиссий работают на участках в масках.
«Они обеспечены средствами защиты с учетом их смены каждые три часа», – говорится в сообщении Свердловского избиркома.
Для избирателей, как заявляется, подготовлены индивидуальные шариковые ручки. Также предусмотрены мешки для сбора отходов защитных средств. Кроме того, на всех участках есть средства для обработки рук.
«Они обеспечены средствами защиты с учетом их смены каждые три часа», – говорится в сообщении Свердловского избиркома.
Для избирателей, как заявляется, подготовлены индивидуальные шариковые ручки. Также предусмотрены мешки для сбора отходов защитных средств. Кроме того, на всех участках есть средства для обработки рук.
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