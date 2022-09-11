Голосование в Свердловской области проходит в масках

13.00 Воскресенье, 11 сентября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Выборы в Свердловской области проводятся с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Члены избирательных комиссий работают на участках в масках.

«Они обеспечены средствами защиты с учетом их смены каждые три часа», – говорится в сообщении Свердловского избиркома.

Для избирателей, как заявляется, подготовлены индивидуальные шариковые ручки. Также предусмотрены мешки для сбора отходов защитных средств. Кроме того, на всех участках есть средства для обработки рук.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:27 В Свердловской области начались губернаторские выборы
18:52 Жители Екатеринбурга провели субботник в «круглом лесу» на Широкой речке
17:49 В Екатеринбурге волонтёры спасли застрявшую под ванной собаку
16:47 Жительница Нижнего Тагила продавала липовые путёвки в детские лагеря
16:18 Сибирский тракт на выезде из Екатеринбурга встал в многокилометровую пробку
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14:40 У главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова арестовали банковские счета
13:05 Телефонные мошенники обманули шестерых екатеринбуржцев на 5 миллионов
12:23 В свердловском селе Басмановское сгорел частный дом
11:30 Минюст внёс екатеринбургскую активистку Елену Шукаеву* в реестр иноагентов
10:41 В Свердловской области ищут 76-летнюю женщину, пропавшую 8 сентября
09:50 Ограбившего прохожую мужчину задержали в уральской столице
21:14 По Свердловской области ищут предполагаемого убийцу с Московского тракта
20:15 Вчерашняя авария под Алапаевском унесла жизни двух человек
19:42 В посёлке Ключи возле города Артёмовский собаколовы устроили стрельбу
19:12 Британское консульство в Екатеринбурге скорбит по кончине королевы
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