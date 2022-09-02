В Свердловской области начались губернаторские выборы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Единый день голосования, 11 сентября, в Свердловской области открылись избирательные участки. Сегодня в регионе состоятся выборы главы региона. Выбирать придётся между пятью кандидатами.«Часть свердловчан получат по два или по три бюллетеня – здесь помимо Губернатора Свердловской области выбирают депутатов городских, районных и местных дум», — говорится в сообщении Свердловского избиркома.Сегодня также одновременно в 53 муниципальных образованиях выбирают депутатов местных дум и главу одного сельского поселения.Голосование началось в 8.00 и завершится в 20.00.