В Свердловской области начались губернаторские выборы
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Единый день голосования, 11 сентября, в Свердловской области открылись избирательные участки. Сегодня в регионе состоятся выборы главы региона. Выбирать придётся между пятью кандидатами.
«Часть свердловчан получат по два или по три бюллетеня – здесь помимо Губернатора Свердловской области выбирают депутатов городских, районных и местных дум», — говорится в сообщении Свердловского избиркома.
Сегодня также одновременно в 53 муниципальных образованиях выбирают депутатов местных дум и главу одного сельского поселения.
Голосование началось в 8.00 и завершится в 20.00.
«Часть свердловчан получат по два или по три бюллетеня – здесь помимо Губернатора Свердловской области выбирают депутатов городских, районных и местных дум», — говорится в сообщении Свердловского избиркома.
Сегодня также одновременно в 53 муниципальных образованиях выбирают депутатов местных дум и главу одного сельского поселения.
Голосование началось в 8.00 и завершится в 20.00.
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