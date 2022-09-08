У главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова арестовали банковские счета
Общество
Фото: Вечерние ведомости
У главного редактора нашего издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова заблокировали банковские счета на 5 миллионов рублей. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Там он написал, что таких денег у него никогда не было, поэтому государству ушла сумма порядка 700 руб.
Напомним, что утром 8 сентября силовики провели в его квартире обыск. Самого Постникова в этот момент дома не было. О произошедшим редактор «Вечерних ведомостей» узнал из СМИ. После этого он вместе с адвокатом Георгием Красновым прибыл в полицию, где его допросили. Силовики считают, что Пономарёв якобы получал информацию от Постникова, которую использовал для публикации «фейков» о российских Вооружённых силах.
Там он написал, что таких денег у него никогда не было, поэтому государству ушла сумма порядка 700 руб.
«Естественно, я считаю арест незаконным, поскольку никаких денег от Ильи Пономарёва я не получал, и непонятно, каким образом мои счета к его делу притянули. Буду обжаловать, но для начала нужно вообще понять, какие основания они придумали для ареста моих счетов – осложняет ситуацию то, что дело находится в Москве, а не в Екатеринбурге, а это значит, что ознакомиться с какими-либо документами можно только там», – прокомментировал Постников.
Напомним, что утром 8 сентября силовики провели в его квартире обыск. Самого Постникова в этот момент дома не было. О произошедшим редактор «Вечерних ведомостей» узнал из СМИ. После этого он вместе с адвокатом Георгием Красновым прибыл в полицию, где его допросили. Силовики считают, что Пономарёв якобы получал информацию от Постникова, которую использовал для публикации «фейков» о российских Вооружённых силах.
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