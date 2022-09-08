У главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова арестовали банковские счета

«Естественно, я считаю арест незаконным, поскольку никаких денег от Ильи Пономарёва я не получал, и непонятно, каким образом мои счета к его делу притянули. Буду обжаловать, но для начала нужно вообще понять, какие основания они придумали для ареста моих счетов – осложняет ситуацию то, что дело находится в Москве, а не в Екатеринбурге, а это значит, что ознакомиться с какими-либо документами можно только там», – прокомментировал Постников.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости