Главред «Вечерних ведомостей» рассказал о допросе по делу Пономарева*
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников спустя более трех часов допроса вышел из здания полиции на улице Фрунзе, 73а. Он остается свидетелем в деле экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*.
Напомним, что сегодня в квартире Владислава Постникова прошли обыски. В этот момент его не было дома. Позднее, узнав о происходящем из СМИ, он вместе с адвокатом сам пришел в полицию. Оказалось, что обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Ильи Пономарева* (статья 207.3 УК РФ).
Владислав Постников рассказал, что он остается свидетелем в деле Пономарева*. Возможно его повезут в Москву на допрос. В результате обысков были изъяты фотокарта из камеры, жесткий диск и пара сломанных телефонов. Постников также сообщил, что обысков в редакции «Вечерних ведомостей» не будет.
*Внесён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
Напомним, что сегодня в квартире Владислава Постникова прошли обыски. В этот момент его не было дома. Позднее, узнав о происходящем из СМИ, он вместе с адвокатом сам пришел в полицию. Оказалось, что обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Ильи Пономарева* (статья 207.3 УК РФ).
– Вопросы были по уголовному делу в отношении Пономарева*. В рамках этого уголовного дела, видимо, по всей стране сегодня были обыски, задержания независимых журналистов, в том числе Владислава. Вопросы были: «сообщали ли какую-то информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины Пономареву*, получали ли за это какие-то деньги» и так далее. По всем этим вопросам ответ «Нет». Зачем были все эти обыски, допросы, не очень понятно, но такие реалии нынешние, – говорит адвокат Георгий Краснов.
Владислав Постников рассказал, что он остается свидетелем в деле Пономарева*. Возможно его повезут в Москву на допрос. В результате обысков были изъяты фотокарта из камеры, жесткий диск и пара сломанных телефонов. Постников также сообщил, что обысков в редакции «Вечерних ведомостей» не будет.
*Внесён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Вторчермете в Екатеринбурге парализовало движение трамваев из-за упавшей пассажирки
05 сентября 2022
05 сентября 2022
Житель эльмашевской 9-этажки устроил соседям нескучный вечер
06 сентября 2022
06 сентября 2022