Главред «Вечерних ведомостей» рассказал о допросе по делу Пономарева*

– Вопросы были по уголовному делу в отношении Пономарева*. В рамках этого уголовного дела, видимо, по всей стране сегодня были обыски, задержания независимых журналистов, в том числе Владислава. Вопросы были: «сообщали ли какую-то информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины Пономареву*, получали ли за это какие-то деньги» и так далее. По всем этим вопросам ответ «Нет». Зачем были все эти обыски, допросы, не очень понятно, но такие реалии нынешние, – говорит адвокат Георгий Краснов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости