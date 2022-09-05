В квартире главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге прошли обыски

– Ту дичь, которую нес последнее время Пономарев, я даже не смог не прокомментировать. И в соцсетях я писал, что от таких людей вообще нужно держаться подальше, и ни в коем случае их не поддерживать. Я всех своих подписчиков от этого предостерегал, – сказал Постников перед тем, как вошел в здание полиции.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Силовики сегодня утром нагрянули с обысками в квартиру главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова. Самого Постникова в этот момент дома не было.В связи с тем, что главного редактора не было дома, силовики вскрыли дверь квартиры для проведения обыска. Обо всем этом Владислав Постников узнал из СМИ и заявил, что сам приедет с адвокатом к зданию полиции на Фрунзе, 73а.Оказалось, что обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного 9 августа в Москве в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (статья 207.3 УК РФ).Адвокат Георгий Краснов получил постановление об обыске у Постникова. В ходатайстве в суд следователь указывает, что производство обыска в жилом помещении по месту регистрации Постникова «необходимо в целях отыскания орудия, оборудования и иных средств совершения преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также в целях недопущения сокрытия или уничтожения следов преступления».По версии следствия, Владислав Постников якобы «передавал Пономареву* материалы, используемые последним для дискредитации ВС РФ».Сам Владислав Постников говорит, что не знаком с Пономаревым* и осуждает его высказывания в пабликах.