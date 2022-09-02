В Екатеринбурге включать отопление будут в два этапа
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге подачу отопления в жилые дома и соцобъекты будут осуществлять в два этапа. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.
Планируется, что на первом этапе к теплу подключат почти весь город за исключением четырех участков, где ведутся масштабные работы по реконструкции тепломагистралей. Речь идет об Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах, ЖБИ и районе Автовокзала.
Работы по монтажу трубопроводов на перечисленных участках должны завершиться до 20 сентября. Эти территории подключат к теплу на втором этапе.
Отмечается, что отопление в социальных объектах включат на первом этапе независимо от их местонахождения.
Планируется, что на первом этапе к теплу подключат почти весь город за исключением четырех участков, где ведутся масштабные работы по реконструкции тепломагистралей. Речь идет об Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах, ЖБИ и районе Автовокзала.
Работы по монтажу трубопроводов на перечисленных участках должны завершиться до 20 сентября. Эти территории подключат к теплу на втором этапе.
Отмечается, что отопление в социальных объектах включат на первом этапе независимо от их местонахождения.
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