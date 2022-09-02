Путин примет участие в открытии ЕКАД по видеоконференции
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В церемонии открытия Екатеринбургской кольцевой автодороги примет участие президент России Владимир Путин. Правда, лично в уральскую столицу он не приедет, а участвовать будет в режиме видеоконференции.
«8 сентября Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги», – сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, что третий пусковой комплекс ЕКАД замкнет кольцевое автомобильное движение вокруг столицы Урала.
Ранее мы писали, что на открытие ЕКАД планирует приехать вице-президент Марат Хуснуллин. Однако, как пишет ЕАН со ссылкой на информированный источник, Хуснуллин будет участвовать в церемонии лишь по видеоконференции.
«8 сентября Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги», – сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, что третий пусковой комплекс ЕКАД замкнет кольцевое автомобильное движение вокруг столицы Урала.
Ранее мы писали, что на открытие ЕКАД планирует приехать вице-президент Марат Хуснуллин. Однако, как пишет ЕАН со ссылкой на информированный источник, Хуснуллин будет участвовать в церемонии лишь по видеоконференции.
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На открытие ЕКАД приедет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
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