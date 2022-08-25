На открытие ЕКАД приедет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на следующей недели ожидается приезд заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Он приедет на открытие заключительного отрезка ЕКАД.
О приезде Хуснуллина на встрече с журналистами сообщил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.
Планируется, что последний участок Екатеринбургской кольцевой автодороги откроют 8-9 сентября. Ранее Марат Хуснуллин приглашал приехать на открытие дороги Владимира Путина. Действительно ли президент РФ приедет в город, неизвестно.
О приезде Хуснуллина на встрече с журналистами сообщил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.
Планируется, что последний участок Екатеринбургской кольцевой автодороги откроют 8-9 сентября. Ранее Марат Хуснуллин приглашал приехать на открытие дороги Владимира Путина. Действительно ли президент РФ приедет в город, неизвестно.
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