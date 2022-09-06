В аэропорту Кольцово приземлился самолет с неисправным шасси
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Самолет «Уральских авиалиний», который два часа наматывал круги в небе, приземлился в аэропорту Кольцово, следует из данных сервиса Flightradar.
Напомним, что во время выполнения рейса по маршруту Екатеринбург – Сочи обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Самолет два часа кружил в небе, что выработать топливо для посадки.
По данным Свердловской транспортной прокуратуры, на борту находились 162 пассажира, в том числе шесть детей и шесть членов экипажа. Опасного груза в лайнере нет. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.
Напомним, что во время выполнения рейса по маршруту Екатеринбург – Сочи обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Самолет два часа кружил в небе, что выработать топливо для посадки.
По данным Свердловской транспортной прокуратуры, на борту находились 162 пассажира, в том числе шесть детей и шесть членов экипажа. Опасного груза в лайнере нет. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.
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