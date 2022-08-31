Самолет с неубранным шасси наматывает круги над Екатеринбургом
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга и Сысерти заметили, как самолет «Уральских авиалиний» наматывает круги в небе. Оказалось, что у лайнера возникла неисправность.
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», во время выполнения рейса по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово.
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», во время выполнения рейса по маршруту Екатеринбург – Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси. Самолет вырабатывает топливо для посадки в аэропорту Кольцово.
– Для пассажиров подготовлен резервный борт, – отметили в авиакомпании.
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