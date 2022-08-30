В столице Урала местные жители провели субботник на Широкой речке
Общество
Фото: Активатика
В Екатеринбурге на Широкой речке местные жители провели субботник, чтобы привлечь внимание к вероятной вырубке леса. Горожане опасаются, что ради строительства элитных домов будут вырубаться вековые сосны.
Мероприятие состоялось в сосновом бору в районе улицы Косотурской. В нём приняли участие жители Широкой Речки и садоводы из расположенных рядом с лесом садовых товариществ.
По словам участников субботника, когда они пришли к месту уборки, их ждал неизвестный на чёрном «BMW». Он пересчитал волонтёров и сфотографировал каждого, после чего уехал. Это вызвало у людей беспокойство.
Напомним, что на это месте планируется строительство жилого комплекса компанией «Железно» из Кирова.
Мероприятие состоялось в сосновом бору в районе улицы Косотурской. В нём приняли участие жители Широкой Речки и садоводы из расположенных рядом с лесом садовых товариществ.
По словам участников субботника, когда они пришли к месту уборки, их ждал неизвестный на чёрном «BMW». Он пересчитал волонтёров и сфотографировал каждого, после чего уехал. Это вызвало у людей беспокойство.
Напомним, что на это месте планируется строительство жилого комплекса компанией «Железно» из Кирова.
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