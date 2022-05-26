Хуснуллин пригласил на открытие ЕКАД Владимира Путина
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил президенту России Владимиру Путину приехать в Екатеринбург на открытие кольцевой автомобильной дороги. Об этом сообщает «РИА Недвижимость».
«Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге… Просим вас поставить в ваш график - в сентябре открытие с вашим участием», – сказал президенту Хуснуллин во время совещания по строительству дорог.
Вице-премьер добавил, что кольцевая автодорога в Екатеринбурге будет завершена уже в этом году.
«Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге… Просим вас поставить в ваш график - в сентябре открытие с вашим участием», – сказал президенту Хуснуллин во время совещания по строительству дорог.
Вице-премьер добавил, что кольцевая автодорога в Екатеринбурге будет завершена уже в этом году.
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