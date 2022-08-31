Жители домов на улице Шейнкмана в Екатеринбурге пытаются спасти деревья от вырубки
Общество
Фото Антона Каптелова
В Екатеринбурге продолжается конфликт из-за будущей автопарковки во дворе дома 134 по улице Шейнкмана. Чтобы её обустроить, председатель совета жильцов этого дома вырубает деревья без соответствующего разрешения и без договорённости с жильцами соседних домов.
Одна из жительниц этого двора неподалёку от Зелёной Рощи через соцсети обратилась к общественности с криком о помощи. «Приехали братки, отпихивают пенсионерок, которые пытаются помешать рабочим пилить деревья. Приезжают в дневное время, когда все взрослые на работе. Помогите нам защитить наши деревья, нужно больше людей, чтобы могли приехать и помочь жильцам спасти зелень», — пишет она. По её словам, дело доходит уже до рукоприкладства, но полиция, в том числе — участковый, — не реагируют на просьбы вмешаться.
Несколькими днями ранее жители двора, не согласные менять зелёную зону на автопарковку, написали заявление в прокуратуру. Но они опасаются, что пока их заявление будет рассмотрено, во дворе не останется ни яблонь, ни клёнов.
Одна из жительниц этого двора неподалёку от Зелёной Рощи через соцсети обратилась к общественности с криком о помощи. «Приехали братки, отпихивают пенсионерок, которые пытаются помешать рабочим пилить деревья. Приезжают в дневное время, когда все взрослые на работе. Помогите нам защитить наши деревья, нужно больше людей, чтобы могли приехать и помочь жильцам спасти зелень», — пишет она. По её словам, дело доходит уже до рукоприкладства, но полиция, в том числе — участковый, — не реагируют на просьбы вмешаться.
Несколькими днями ранее жители двора, не согласные менять зелёную зону на автопарковку, написали заявление в прокуратуру. Но они опасаются, что пока их заявление будет рассмотрено, во дворе не останется ни яблонь, ни клёнов.
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