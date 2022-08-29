Жители Екатеринбурга по примеру властей города рубят деревья, аж щепки летят

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральцы, как подорванные, покупают машины, не озаботившись наперёд связанными с этим приобретением проблемами. Например, не найдя заранее место, где будут свои «тачки» парковать. Как следствие — машины оставляют на газонах, на детских площадках, прямо под окнами жилых домов (что, вообще-то, запрещено правилами пользования личным транспортным средством).Жители дома 134 на улице Шейкмана вообще решили, что пустырь под парковку им важнее «каких-то там» деревьев. И, засучив, рукава, принялись вырубать яблони и клёны. Наплевав на жильцов соседних домов, которым этот двор принадлежит в равной степени (о чём рассказал телеграм-канал «Главные новости / Екатеринбург».Впрочем, удивляться такому варварству не приходится. Такое отношение жителей Екатеринбурга к городской «зелени» легко предсказуемо, ведь пример им подают депутаты, чиновники городской и областной администраций, да и сами уроженцы Тюмени — мэр с губернатором. Они то призывают бороться с одуванчиками, то дают распоряжении вырубить все тополя в Екатеринбурге. Легкость, с какой отдаются под вырубки зелёные зоны даже в особо охраняемых природных территориях, просто поражает.Орджоникидзевский район, пышному озеленению которого завидовали жители других районов («Вы же утопаете в зелёном море»), теперь приведён под «общий вид». По нему тоже прошлись с безжалостной «глубокой» обрезкой тополей, превращая могучие деревья в пни-переростки.Прокладка трамвайной линии до Верхней Пышмы, которую так радостно празднуют сегодня в Екатеринбурге, на деле уничтожила защитный «экран» в виде деревьев перед многими жилыми домами на улице Шефской. Справедливости ради, там высадили новые деревца. Но приживутся ли они?Хуже того, ради покатушек на трамвае до соседнего города через Калиновский лесопарк прорубили гигантскую просеку. Сотни и сотни деревьев были уничтожены, чтобы проложить рельсы и залить всё вокруг асфальтом. Можно было проложить трамвайную линию поближе к торговому центру и жилому кварталу с глумливым названием «Изумрудный бор», но нет! Ею наоборот врезались в лес поглубже, с «крюком», отрезая от лесопарка кусман побольше. И ясно для чего — чтобы настоящий изумрудный бор застроить бетонными махинами.А неподалёку свою антиэкологичную деятельность продолжает разбухающий в размерах спорткомплекс «Калининец». В последний месяц лета там вырубили остатки деревьев, которые раньше тенистыми аллеями огораживали спортивные объекты от проезжей части. Дышите глубже, дорогие спортсмены, выхлопными газами и пылью, которые теперь беспрепятственно потянутся с оживлённой Таганской.