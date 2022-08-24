Екатеринбургская журналистка вышла на свободу после 14 суток ареста
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня активистка и журналистка Елена Шукаева вышла из спецприемника после двух недель ареста.
Напомним, что полиция обвинила журналистку в демонстрации экстремистской символики (статья 20.3 КоАП) за публикацию ссылки на фильм «Он вам не Димон» в 2017 году. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ей 14 суток административного ареста. Свердловский облсуд отклонил апелляцию Шукаевой.
Ранее за репост того же фильма на 14 суток был арестован депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев. Он вышел на свободу на прошлой неделе, 24 августа.
Напомним, что полиция обвинила журналистку в демонстрации экстремистской символики (статья 20.3 КоАП) за публикацию ссылки на фильм «Он вам не Димон» в 2017 году. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ей 14 суток административного ареста. Свердловский облсуд отклонил апелляцию Шукаевой.
Ранее за репост того же фильма на 14 суток был арестован депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев. Он вышел на свободу на прошлой неделе, 24 августа.
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