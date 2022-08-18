Свердловский облсуд отклонил апелляцию на арест журналистки Елены Шукаевой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте журналистки Елены Шукаевой.
Напомним, что районный суд назначил журналистке 14 суток административного ареста за пост пятилетней давности, где была ссылка на фильм «Он вам не Димон». Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Шукаевой и ее защиты.
Вчера стало известно, что Елена Шукаева объявила голодовку. «Это протест против произвола полиции», – цитирует арестованную интернет-издание RusNews.
Напомним, что районный суд назначил журналистке 14 суток административного ареста за пост пятилетней давности, где была ссылка на фильм «Он вам не Димон». Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Шукаевой и ее защиты.
Вчера стало известно, что Елена Шукаева объявила голодовку. «Это протест против произвола полиции», – цитирует арестованную интернет-издание RusNews.
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