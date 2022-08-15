Администрация Екатеринбурга обещает открыть до конца 2022 года две новых школы
Ещё две строящихся школы должны быть построены до 2024 года
Общество
Школа №215 в Екатеринбурге. Фото: Владислав Постников
В настоящее время в Екатеринбурге ведётся строительство четырёх новых школ. Две из них планируется сдать до конца 2022 года, ещё две, согласно контрактам, должны быть сданы к 2024-му году, — сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.
Строительство ведётся в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2016 – 2025 годы».
До конца этого года мэрия обещает сдать два объекта – так называемую «путинскую» школу (ранее «Вечерние ведомости» писали, что под этим понимается) на улице Евгения Савкова, 17 рассчитанную на 825 учеников, а также новый корпус гимназии № 120 на 600 мест на улице Степана Разина, 71.
Ещё две школы, рассчитанные в общей сложности, на 2200 мест должны быть построены к 2024 году. Это новый корпус гимназии №40 на 1000 мест, расположенный на улице Мичурина, 181 и новая школа №1 в Академическом на 1200 мест. При этом в случае с корпусом на Мичурина прорабатывается вопрос досрочного ввода объекта в 2023 году – объект, по данным мэрии, имеет высокий приоритет в связи с тем, что находится в слоившейся застройке и его открытие ликвидирует дефицит школьных мест в этом районе.
Стоит отметить, что Администрация города Екатеринбурга не собирается останавливаться на достигнутых результатах, так в 2022 году была направлена заявка на выделение софинансирования из областного бюджета на строительство 5 школ в периоде 2023 – 2025 годов общей вместимостью 4 950 мест.
Отбор прошло новое здание школы на улице Рощинской, что обеспечит дополнительные 1 500 мест.
Кроме того, Администрация города Екатеринбурга принимает активное участие в реализации механизма концессии в целях строительства образовательных учреждений. Заказана разработка проектной документации по школе № 41 на улице Котельникова на 925 мест и новому зданию школы на 1 500 мест на улице Советской напротив дома № 49. После получения заключения госэкспертизы Администрация города Екатеринбурга выполнила демонтаж зданий, расположенных на земельных участках, передала проектную документацию и подготовленные к строительству участки в областное имущество для дальнейшей реализации в рамках концессии. Уже сегодня до конца августа ожидается подписание концессионного соглашения по школе № 41 и активно ведется работа по формированию частной концессионной инициативы по новому зданию школы на улице Советской. Строительство объектов предполагается до 2023 и 2024 года соответственно.
В мэрии сообщили, что за последний год (с августа 2021) в Екатеринбурге введено в эксплуатацию три школьных здания общей вместимостью 2100 мест: пристрой к лицею № 173 на 400 мест на улице Народной воли, пристрой к школе № 167 на 600 мест на улице Фрезеровщиков, а также школа на 1100 мест в квартале № 10 Академического района.
Строительство ведётся в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования "город Екатеринбург" на 2016 – 2025 годы».
До конца этого года мэрия обещает сдать два объекта – так называемую «путинскую» школу (ранее «Вечерние ведомости» писали, что под этим понимается) на улице Евгения Савкова, 17 рассчитанную на 825 учеников, а также новый корпус гимназии № 120 на 600 мест на улице Степана Разина, 71.
Ещё две школы, рассчитанные в общей сложности, на 2200 мест должны быть построены к 2024 году. Это новый корпус гимназии №40 на 1000 мест, расположенный на улице Мичурина, 181 и новая школа №1 в Академическом на 1200 мест. При этом в случае с корпусом на Мичурина прорабатывается вопрос досрочного ввода объекта в 2023 году – объект, по данным мэрии, имеет высокий приоритет в связи с тем, что находится в слоившейся застройке и его открытие ликвидирует дефицит школьных мест в этом районе.
Стоит отметить, что Администрация города Екатеринбурга не собирается останавливаться на достигнутых результатах, так в 2022 году была направлена заявка на выделение софинансирования из областного бюджета на строительство 5 школ в периоде 2023 – 2025 годов общей вместимостью 4 950 мест.
Отбор прошло новое здание школы на улице Рощинской, что обеспечит дополнительные 1 500 мест.
Кроме того, Администрация города Екатеринбурга принимает активное участие в реализации механизма концессии в целях строительства образовательных учреждений. Заказана разработка проектной документации по школе № 41 на улице Котельникова на 925 мест и новому зданию школы на 1 500 мест на улице Советской напротив дома № 49. После получения заключения госэкспертизы Администрация города Екатеринбурга выполнила демонтаж зданий, расположенных на земельных участках, передала проектную документацию и подготовленные к строительству участки в областное имущество для дальнейшей реализации в рамках концессии. Уже сегодня до конца августа ожидается подписание концессионного соглашения по школе № 41 и активно ведется работа по формированию частной концессионной инициативы по новому зданию школы на улице Советской. Строительство объектов предполагается до 2023 и 2024 года соответственно.
В мэрии сообщили, что за последний год (с августа 2021) в Екатеринбурге введено в эксплуатацию три школьных здания общей вместимостью 2100 мест: пристрой к лицею № 173 на 400 мест на улице Народной воли, пристрой к школе № 167 на 600 мест на улице Фрезеровщиков, а также школа на 1100 мест в квартале № 10 Академического района.
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