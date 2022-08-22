Вода убегает от «Рыбалки на Калиновке»
Общество
Фото Антона Каптелова
Зарыбленный водоём в Калиновском лесопарке Екатеринбурга изрядно уменьшился в размерах за истекающее лето. Вода отошла от берегов так, что мостки, которые обычно стоят над поверхностью пруда, теперь оказались на суше.
Виной обмеления пруда «Рыбалки на Калиновке» — жаркие дни и отсутствие осадков. Администрация комплекса, включающего рыбное хозяйство и зону отдыха, тревогу не бьёт. Конечно, зрелище осушаемого солнцем водоёма — не из приятных, но такое случалось и раньше. К тому же, летний сезон этого года уже подошёл к концу. Купаться больше нельзя — уральские пруды и озера «зацвели», а порыбачить в Калиновском лесопарке можно и в ужавшемся пруду. В следующем году, — уверены работники «Рыбалки на Калиновке» — вода сюда вернётся.
Меж тем, прогнозы синоптиков подсказывают, что воды в пруду «Рыбалки на Калиновке» к концу недели может вообще остаться с гулькин нос. В Свердловской области устанавливается аномально жаркая погода, а дождей до первых чисел сентября не ожидается.
Виной обмеления пруда «Рыбалки на Калиновке» — жаркие дни и отсутствие осадков. Администрация комплекса, включающего рыбное хозяйство и зону отдыха, тревогу не бьёт. Конечно, зрелище осушаемого солнцем водоёма — не из приятных, но такое случалось и раньше. К тому же, летний сезон этого года уже подошёл к концу. Купаться больше нельзя — уральские пруды и озера «зацвели», а порыбачить в Калиновском лесопарке можно и в ужавшемся пруду. В следующем году, — уверены работники «Рыбалки на Калиновке» — вода сюда вернётся.
Меж тем, прогнозы синоптиков подсказывают, что воды в пруду «Рыбалки на Калиновке» к концу недели может вообще остаться с гулькин нос. В Свердловской области устанавливается аномально жаркая погода, а дождей до первых чисел сентября не ожидается.
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