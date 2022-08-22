Жителей Свердловской области предупредили об аномальной жаре
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявлено предупреждение об аномально жаркой погоде. По данным синоптиков, температура воздуха будет в районе 28°С.
МЧС призывает свердловчан соблюдать меры безопасности. Во время жары рекомендуется пить больше воды, избегать физических нагрузок, носить легкую одежду и не забывать про головные уборы.
Ранее мы писали, что жаркая погода установится в регионе до выходных. В конце лето вероятны дожди и понижение температуры.
МЧС призывает свердловчан соблюдать меры безопасности. Во время жары рекомендуется пить больше воды, избегать физических нагрузок, носить легкую одежду и не забывать про головные уборы.
Ранее мы писали, что жаркая погода установится в регионе до выходных. В конце лето вероятны дожди и понижение температуры.
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