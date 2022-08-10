Сысертский «Мишутка» собирает деньги на вагон для кошек
Общество
Фото: АНО Центр помощи бездомным животным «Мишутка»
После регистрации нового Центра помощи бездомным животным «Мишутка» в Сысерти начались ожидаемые рутинные проблемы. И первоочередная из них — размещение бездомных животных. Какой смысл забирать их с улицы, если крыши над головой не будет и в приюте?
Сейчас на выделенной для «Мишутки» территории есть уютный домик. Но он полностью занят собаками — щенками и взрослыми. А вот кошки, собранные со дворов Сысерти и ближайших населённых пунктов нуждаются в жилье. Летом, в тёплую погоду, вопрос не стоит так остро. Однако, холода не за горами, и есть опасность, что 80 мяукающих «хвостиков» начнут сначала мокнуть под осенними дождями, а потом и мёрзнуть.
Перебрав различные варианты, основатели «Мишутки» остановились на приобретении вагончика-бытовки. Подобные часто устанавливают временно на стройках — для сторожей, например. Конструкция легко перемещается, быстро обогревается даже недорогим прибором и к ней можно подвести электричество. Идеальное решение! Вот только обойдётся такое решение в 150 тысяч рублей. И «Мишутка» объявил сборы на вагончик для кошек. Ниже — реквизиты, по которым можно внести свою посильную лепту.
Номер карты «Альфа-банка»: 5197477248297121.
Расчётный счёт в банке:
Автономная некоммерческая организация Центр помощи бездомным животным «Мишутка»
Номер счёта: 40703810538030000263
ИНН: 6684041934
КПП: 668401001
Банк: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Корреспондентский счёт: 30101810100000000964
БИК: 046577964
При перечислении денег необходимо делать пометку, что они предназначены на благотворительность.
Сейчас на выделенной для «Мишутки» территории есть уютный домик. Но он полностью занят собаками — щенками и взрослыми. А вот кошки, собранные со дворов Сысерти и ближайших населённых пунктов нуждаются в жилье. Летом, в тёплую погоду, вопрос не стоит так остро. Однако, холода не за горами, и есть опасность, что 80 мяукающих «хвостиков» начнут сначала мокнуть под осенними дождями, а потом и мёрзнуть.
Перебрав различные варианты, основатели «Мишутки» остановились на приобретении вагончика-бытовки. Подобные часто устанавливают временно на стройках — для сторожей, например. Конструкция легко перемещается, быстро обогревается даже недорогим прибором и к ней можно подвести электричество. Идеальное решение! Вот только обойдётся такое решение в 150 тысяч рублей. И «Мишутка» объявил сборы на вагончик для кошек. Ниже — реквизиты, по которым можно внести свою посильную лепту.
Номер карты «Альфа-банка»: 5197477248297121.
Расчётный счёт в банке:
Автономная некоммерческая организация Центр помощи бездомным животным «Мишутка»
Номер счёта: 40703810538030000263
ИНН: 6684041934
КПП: 668401001
Банк: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Корреспондентский счёт: 30101810100000000964
БИК: 046577964
При перечислении денег необходимо делать пометку, что они предназначены на благотворительность.
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