Сысертский «Мишутка» собирает деньги на вагон для кошек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После регистрации нового Центра помощи бездомным животным «Мишутка» в Сысерти начались ожидаемые рутинные проблемы. И первоочередная из них — размещение бездомных животных. Какой смысл забирать их с улицы, если крыши над головой не будет и в приюте?Сейчас на выделенной для «Мишутки» территории есть уютный домик. Но он полностью занят собаками — щенками и взрослыми. А вот кошки, собранные со дворов Сысерти и ближайших населённых пунктов нуждаются в жилье. Летом, в тёплую погоду, вопрос не стоит так остро. Однако, холода не за горами, и есть опасность, что 80 мяукающих «хвостиков» начнут сначала мокнуть под осенними дождями, а потом и мёрзнуть.Перебрав различные варианты, основатели «Мишутки» остановились на приобретении вагончика-бытовки. Подобные часто устанавливают временно на стройках — для сторожей, например. Конструкция легко перемещается, быстро обогревается даже недорогим прибором и к ней можно подвести электричество. Идеальное решение! Вот только обойдётся такое решение в 150 тысяч рублей. И «Мишутка» объявил сборы на вагончик для кошек. Ниже — реквизиты, по которым можно внести свою посильную лепту.Номер карты «Альфа-банка»: 5197477248297121.Расчётный счёт в банке:Автономная некоммерческая организация Центр помощи бездомным животным «Мишутка»Номер счёта: 40703810538030000263ИНН: 6684041934КПП: 668401001Банк: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Корреспондентский счёт: 30101810100000000964БИК: 046577964