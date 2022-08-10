Сысертский «Мишутка» собирает деньги на вагон для кошек

18.16 Четверг, 18 августа 2022
Общество
Фото: АНО Центр помощи бездомным животным «Мишутка»
После регистрации нового Центра помощи бездомным животным «Мишутка» в Сысерти начались ожидаемые рутинные проблемы. И первоочередная из них — размещение бездомных животных. Какой смысл забирать их с улицы, если крыши над головой не будет и в приюте?

Сейчас на выделенной для «Мишутки» территории есть уютный домик. Но он полностью занят собаками — щенками и взрослыми. А вот кошки, собранные со дворов Сысерти и ближайших населённых пунктов нуждаются в жилье. Летом, в тёплую погоду, вопрос не стоит так остро. Однако, холода не за горами, и есть опасность, что 80 мяукающих «хвостиков» начнут сначала мокнуть под осенними дождями, а потом и мёрзнуть.

Перебрав различные варианты, основатели «Мишутки» остановились на приобретении вагончика-бытовки. Подобные часто устанавливают временно на стройках — для сторожей, например. Конструкция легко перемещается, быстро обогревается даже недорогим прибором и к ней можно подвести электричество. Идеальное решение! Вот только обойдётся такое решение в 150 тысяч рублей. И «Мишутка» объявил сборы на вагончик для кошек. Ниже — реквизиты, по которым можно внести свою посильную лепту.

Номер карты «Альфа-банка»: 5197477248297121.
Расчётный счёт в банке:
Автономная некоммерческая организация Центр помощи бездомным животным «Мишутка»
Номер счёта: 40703810538030000263
ИНН: 6684041934
КПП: 668401001
Банк: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Корреспондентский счёт: 30101810100000000964
БИК: 046577964

При перечислении денег необходимо делать пометку, что они предназначены на благотворительность.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Сысерти в День города появился новый музей, а в Полевском открылся старый
10 августа 2022
Центральный парк отдыха Екатеринбурга на один день оккупируют собаки
17 августа 2022
Екатеринбургский приют для животных «Клякса» борется за жизнь кота из Богдановича
11 августа 2022
За переполненные школы глава Екатеринбурга получил представление от прокуратуры
15 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов

Над одним из участников группы явно знакомых между собою людей вновь будет суд, который, однако, не гарантирует, что не появится новых жертв мошенничества
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:13 В Гарях за 80,6 миллионов рублей создадут туристический центр
20:50 Арестованная «за Димона» екатеринбургская журналистка объявила голодовку
20:18 В Нижнем Тагиле закончился Чемпионат области по пожарно-спасательному спорту
19:52 «Сова» и «Перемотка» выступят в екатеринбургском Саду Нурова
19:18 Пёс Ночной Дозор раскрыл в Екатеринбурге квартирную кражу
18:47 Трёх екатеринбуржцев с челябинских гор снимали спасатели
18:16 Сысертский «Мишутка» собирает деньги на вагон для кошек
17:51 В Екатеринбурге автомобиль сбил подростка на электросамокате
17:27 Жителей Екатеринбурга предупреждают об очередных дорожных перекрытиях
16:54 В День города в Екатеринбурге ограничат скорость движения электросамокатов
16:35 Свердловский облсуд второй раз за день признал «Вечерние ведомости» «дискредитатором» российской армии
15:52 В Екатеринбурге за взяточничество осудят экс-следователя полиции
15:29 Адвокат Колосовский заявляет, что судьи «саботируют государственную политику», когда штрафуют СМИ по статье о «дискредитации ВС РФ»
14:51 ФСБ проведет антитеррористические учения на Уралмаше в Екатеринбурге
14:23 Суд принял к производству иск свердловского главка МВД к Евгению Ройзману и еще четырем свердловчанам
13:59 За сутки в Свердловской области выявили 642 случая COVID-19
13:26 Суд в Екатеринбурге закрыл дело семьи глухонемых, которым была собрана рекордная сумма на покупку квартиры
13:24 Руководители предприятий и партнерских образовательных организаций Росатома посетили Технический университет УГМК
12:52 В Екатеринбурге подрядчик заплатит миллион рублей упавшему в котлован ребенку
12:21 В ДТП в Сысерти пострадали пять человек
11:47 Адвокат Сергей Колосовский заявил, что решение суда по делу «Вечерних ведомостей» противоречит Конституции
11:26 В Нижнем Тагиле проезд в общественном транспорте может подорожать до 26 рублей
10:53 Из горящего дома в Алапаевске спасли человека
10:32 Свердловский облсуд оставил в силе решение о штрафе в 200 тысяч рублей по делу «Вечерних ведомостей»
09:54 В Свердловской области Lexus столкнулся с грузовиком, пострадали три человека
09:20 Тепло вернется в Свердловскую область к концу недели
Все новости Свердловской области
17:59 СМИ: в Беларуси задержали авторов «протестных стикеров»
15:47 В Казани прошел обыск у доктора социологических наук Искандера Ясавеева
15:18 ВЦИОМ: 60% россиян считают, что сирот нельзя отдавать на усыновление иностранцам
13:25 На Камчатке прокуратура требует пересмотреть мягкий приговор экс-депутату Редькину
12:11 Экс-глава МЧС Курганской области Рожков получил 6 лет колонии за должностные преступления
11:26 Парламент Башкирии предлагает запретить распространение «идеологии чайлдфри» среди детей
10:33 «Ъ»: Роскомнадзор нашел разработчика для системы поиска противоправного контента «Окулус»
09:45 В Иркутской области произошли сразу два авиаинцидента с аварийными посадками
18:29 На Камчатке рыбаки спасли медведя, который «потерял» берег и уплыл в открытое море
16:42 Власти Финляндии предлагают ввести новый тип гуманитарной визы для россиян
16:24 В Джанкойском районе после детонации боеприпасов введен режим ЧС, эвакуировано более трех тысяч человек
15:26 «Ъ»: очевидцы сообщают о клубах черного дыма над военной авиабазой в Симферопольском районе
15:10 «МК» сообщил об исчезновении журналиста-расследователя Льва Сперанского
14:37 Суд в Уфе признал Юрия Шевчука виновным по статье о дискредитации ВС, штраф - 50 тысяч рублей
14:32 Адвокат: Юрий Шевчук сделал заявление в суде по делу о дискредитации армии
13:38 Юрий Шевчук не смог принять участие в суде по ВКС, дело в Уфе рассматривают без него
13:06 В Джанкое из-за взрыва на складе боеприпасов повреждена железная дорога, изменен маршрут поездов
12:06 В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Джанкойском районе
11:24 Аксенов: в Джанкойском районе продолжается детонация, идет эвакуация жителей
11:06 Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов
10:32 Глава Крыма срочно выехал в село Майское после сообщений о «сильном хлопке» и пожаре
10:14 МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 136 га, жителей эвакуировали
09:56 Число погибших в результате взрыва в ереванском ТЦ возросло до 16
09:41 В Новосибирске в доме независимого депутата Хельги Пироговой проходят обыски
18:01 Москалькова отреагировала на сообщения о невыплате зарплаты сотрудникам «Мосводоканала» в ЛНР
16:27 «Интерфакс»: в Тульской области создадут первое в РФ производство лимонной кислоты
Все новости России и мира
21:13 В Гарях за 80,6 миллионов рублей создадут туристический центр
20:50 Арестованная «за Димона» екатеринбургская журналистка объявила голодовку
20:18 В Нижнем Тагиле закончился Чемпионат области по пожарно-спасательному спорту
19:52 «Сова» и «Перемотка» выступят в екатеринбургском Саду Нурова
19:18 Пёс Ночной Дозор раскрыл в Екатеринбурге квартирную кражу
18:47 Трёх екатеринбуржцев с челябинских гор снимали спасатели
18:16 Сысертский «Мишутка» собирает деньги на вагон для кошек
17:51 В Екатеринбурге автомобиль сбил подростка на электросамокате
17:27 Жителей Екатеринбурга предупреждают об очередных дорожных перекрытиях
16:54 В День города в Екатеринбурге ограничат скорость движения электросамокатов
16:35 Свердловский облсуд второй раз за день признал «Вечерние ведомости» «дискредитатором» российской армии
15:52 В Екатеринбурге за взяточничество осудят экс-следователя полиции
15:29 Адвокат Колосовский заявляет, что судьи «саботируют государственную политику», когда штрафуют СМИ по статье о «дискредитации ВС РФ»
14:51 ФСБ проведет антитеррористические учения на Уралмаше в Екатеринбурге
14:23 Суд принял к производству иск свердловского главка МВД к Евгению Ройзману и еще четырем свердловчанам
13:59 За сутки в Свердловской области выявили 642 случая COVID-19
13:26 Суд в Екатеринбурге закрыл дело семьи глухонемых, которым была собрана рекордная сумма на покупку квартиры
13:24 Руководители предприятий и партнерских образовательных организаций Росатома посетили Технический университет УГМК
13:10 Изготовитель мебели выплатит жительнице Прикамья более 140 тысяч рублей
12:56 Как определить собственника забора, который будет его ремонтировать
12:52 В Екатеринбурге подрядчик заплатит миллион рублей упавшему в котлован ребенку
12:51 Бюджетный сфероробот для обучения программированию разработали в Пермском Политехе
12:21 В ДТП в Сысерти пострадали пять человек
11:47 Адвокат Сергей Колосовский заявил, что решение суда по делу «Вечерних ведомостей» противоречит Конституции
11:26 В Нижнем Тагиле проезд в общественном транспорте может подорожать до 26 рублей
10:53 Из горящего дома в Алапаевске спасли человека
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK