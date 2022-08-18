Свердловский облсуд второй раз за день признал «Вечерние ведомости» «дискредитатором» российской армии

– Огромное сожалению мы испытываем, но при этом не отчаиваемся. Получим решение, прочитаем, напишем кассационную жалобу и встретимся в Челябинске, – комментирует адвокат Георгий Краснов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости