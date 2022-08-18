Свердловский облсуд второй раз за день признал «Вечерние ведомости» «дискредитатором» российской армии
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Судья Свердловского областного суда Илья Григорьев оставил без изменений решение Кировского райсуда Екатеринбурга, который оштрафовал «Вечерние ведомости» на 150 тысяч рублей по статье о «дискредитации российской армии».
Напомним, что 3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал издателя «Вечерних ведомостей» виновным в «дискредитации ВС РФ» за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного и назначил штраф в 150 тысяч рублей. В публикации было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой. В публикации не было ни слова о Вооруженных Силах РФ, как не было какой-либо критики или оценки происходящего.
«Вечерние ведомости» подали апелляцию на решение районного суда. Однако сегодня Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
В ближайшее время «Вечерние ведомости» объявят на оплату штрафов. С решением суда ни адвокаты, ни редакция не согласны, и будут обжаловать дальше. Однако, согласно действующему пока законодательству, штраф необходимо оплачивать после апелляции. Соответственно, после сегодняшней апелляции у «Вечерних ведомостей» есть 60 дней на оплату штрафов на общую сумму 350 тысяч рублей (ещё одно постановление на сумму 100 тысяч рублей в отношении главного редактора пока не прошло апелляционную инстанцию).
Напомним, что сегодня судья Свердловского облсуда Илья Григорьев также оставил без изменений второе решение Кировского районного суда Екатеринбурга, назначившего изданию штраф в 200 тысяч рублей за 54 «дискредитирующих» публикации в телеграм-канале.
Напомним, что 3 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал издателя «Вечерних ведомостей» виновным в «дискредитации ВС РФ» за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного и назначил штраф в 150 тысяч рублей. В публикации было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой. В публикации не было ни слова о Вооруженных Силах РФ, как не было какой-либо критики или оценки происходящего.
«Вечерние ведомости» подали апелляцию на решение районного суда. Однако сегодня Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
– Огромное сожалению мы испытываем, но при этом не отчаиваемся. Получим решение, прочитаем, напишем кассационную жалобу и встретимся в Челябинске, – комментирует адвокат Георгий Краснов.
В ближайшее время «Вечерние ведомости» объявят на оплату штрафов. С решением суда ни адвокаты, ни редакция не согласны, и будут обжаловать дальше. Однако, согласно действующему пока законодательству, штраф необходимо оплачивать после апелляции. Соответственно, после сегодняшней апелляции у «Вечерних ведомостей» есть 60 дней на оплату штрафов на общую сумму 350 тысяч рублей (ещё одно постановление на сумму 100 тысяч рублей в отношении главного редактора пока не прошло апелляционную инстанцию).
Напомним, что сегодня судья Свердловского облсуда Илья Григорьев также оставил без изменений второе решение Кировского районного суда Екатеринбурга, назначившего изданию штраф в 200 тысяч рублей за 54 «дискредитирующих» публикации в телеграм-канале.
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