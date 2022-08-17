В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Сурикова
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 5 по 19 сентября закроют движение транспорта по улице Сурикова в районе дома №106.
Перекрытие связано со строительством инженерных сетей бытовой канализации, водопровода и тепловой сети. Работы будет проводить застройщик «Атомстройкомплекс-Островского».
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ограничат движение по улице Лучистой.
Перекрытие связано со строительством инженерных сетей бытовой канализации, водопровода и тепловой сети. Работы будет проводить застройщик «Атомстройкомплекс-Островского».
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ограничат движение по улице Лучистой.
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На улице Лучистой в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
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