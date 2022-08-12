На улице Лучистой в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Лучистой – Чемпионов. Ограничения будут действовать с 27 августа по 1 сентября.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с проведением работ по реконструкции улицы Лучистой.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, перекрытие связано с проведением работ по реконструкции улицы Лучистой.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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