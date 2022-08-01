Жара в Свердловской области к концу недели пойдет на спад
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области жара пойдет на спад к концу недели. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптиков, постепенно жара спадет на всей территории Среднего и Южного Урала. Установится обычная погода для данной поры. Температура воздуха 12-14 августа ночью ожидается в районе 10…15°С, днем 20…25°С.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
– В ближайший период ситуация в атмосфере начнет меняться. В середине недели вероятны кратковременные дожди, усиление и смена направления ветра, что поможет очистить приземный слой атмосферы, – рассказала Галина Шепоренко.
По данным синоптиков, постепенно жара спадет на всей территории Среднего и Южного Урала. Установится обычная погода для данной поры. Температура воздуха 12-14 августа ночью ожидается в районе 10…15°С, днем 20…25°С.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Первая неделя августа в Свердловской области будет теплой
01 августа 2022
01 августа 2022
Свердловчан ждут жаркие выходные
05 августа 2022
05 августа 2022
Жара возвращается в Свердловскую область
03 августа 2022
03 августа 2022