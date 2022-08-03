В Свердловской области продолжает сохраняться тридцатиградусная жара
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает сохраняться тридцатиградусная жара и на следующей неделе. Местами в регионе ожидаются небольшие дожди, а в Екатеринбурге преимущественно без осадков.
В понедельник, 8 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +13…+18°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+18°C, +29…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 9 августа, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие дожди. Ночью +13…+18°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+18°C, +29…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 10 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди, днём до умеренных. Ночью +12…+17°C, днём +25…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +15…+17°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 8 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +13…+18°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+18°C, +29…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 9 августа, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшие дожди. Ночью +13…+18°C, днём +26…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+18°C, +29…+31°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 10 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие дожди, днём до умеренных. Ночью +12…+17°C, днём +25…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +15…+17°C, днём +28…+30°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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