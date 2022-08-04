Екатеринбуржцы жалуются на запах гари в городе
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга жалуются на сильных запах гари. Город накрыл смог.
Из-за жалоб горожан управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проведение лабораторных исследований воздуха. Замеры будут проводить специалисты Центрального, Южного и Северного Екатеринбургских филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» во всех районах уральской столицы.
Напомним, что в Свердловской области до вечера 9 августа объявлено предупреждение о смоге.
– Идешь по улице, и дышать тяжело, в горле першит. Запах гари сильно чувствуется, – говорит читательница «Вечерних ведомостей».
Из-за жалоб горожан управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проведение лабораторных исследований воздуха. Замеры будут проводить специалисты Центрального, Южного и Северного Екатеринбургских филиалов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» во всех районах уральской столицы.
Напомним, что в Свердловской области до вечера 9 августа объявлено предупреждение о смоге.
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