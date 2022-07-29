В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, до вечера 9 августа в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается в 20.00 9 августа.