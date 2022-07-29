В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге

09.53 Пятница, 5 августа 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

По данным синоптиков, до вечера 9 августа в Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается в 20.00 9 августа.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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15:51 «УГМК Застройщик» ввел в эксплуатацию новый дом на набережной Городского пруда в Екатеринбурге
15:44 Специалисты Арктического Научного Центра «Роснефти» и САФУ отправились в научную экспедицию в Арктику
15:26 В Екатеринбурге экс-полицейского осудят за кражу золотых цепочек у умершего
14:53 Жители Нижнего Тагила жалуются на тараканов в столовой мэрии
14:20 Бизнесмен из Екатеринбурга предсказал рост цен на товары из-за пожара на складе OZON
13:55 Овощи продолжают дешеветь в Свердловской области
13:22 В Свердловской области подтвердили 179 новых случаев COVID-19
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12:21 Еще одним городом-побратимом Екатеринбурга может стать Самарканд
12:03 Оргкомитет отмененной в Екатеринбурге Универсиады-2023 подвергся критике борцов с коррупцией
11:24 Часть трассы Пермь – Екатеринбург перекроют из-за марафона «Европа – Азия»
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