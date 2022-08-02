После подачи иска Роспотребнадзора «Уральские авиалинии» вернули гражданам деньги за несостоявшиеся рейсы
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» после подачи иска Роспотребнадзора вернула гражданам деньги за несостоявшиеся рейсы. В связи с этим спор о возврате средств будет решен в досудебном порядке.
Напомним, что Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направляло в Октябрьский районный суд Екатеринбурга коллективный иск к «Уральским авиалиниям». Это было связано с жалобами граждан на невозврат денег за отмененные рейсы.
Сейчас авиакомпания предоставила в Роспотребнадзор информацию о возврате денег почти всем участникам коллективного иска. При этом, по данным ведомства, у потребителей остаются претензии об уплате неустойки.
В Роспотребнадзоре добавили, что аналогичные обращения граждан из-за невозврата денег авиакомпанией еще продолжают поступать. Сейчас на рассмотрении находятся 24 заявления.
Напомним, что Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направляло в Октябрьский районный суд Екатеринбурга коллективный иск к «Уральским авиалиниям». Это было связано с жалобами граждан на невозврат денег за отмененные рейсы.
Сейчас авиакомпания предоставила в Роспотребнадзор информацию о возврате денег почти всем участникам коллективного иска. При этом, по данным ведомства, у потребителей остаются претензии об уплате неустойки.
В Роспотребнадзоре добавили, что аналогичные обращения граждан из-за невозврата денег авиакомпанией еще продолжают поступать. Сейчас на рассмотрении находятся 24 заявления.
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