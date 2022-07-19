Групповой иск из-за отмены рейсов предъявили «Уральским авиалиниям»
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга коллективный иск к авиакомпании «Уральские авиалинии». Это связано с отмененными рейсами.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, Роспотребнадзор выступает в защиту 27 потребителей, которые жалуются на отказ авиаперевозчика возвращать деньги за отмененные рейсы. Дата рассмотрения иска еще не назначена.
При этом в пресс-службе «Уральских авиалиний» отмечают, что пассажирам, упомянутым в исковом заявлении, за отмененные рейсы денежные средства были возвращены.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, Роспотребнадзор выступает в защиту 27 потребителей, которые жалуются на отказ авиаперевозчика возвращать деньги за отмененные рейсы. Дата рассмотрения иска еще не назначена.
При этом в пресс-службе «Уральских авиалиний» отмечают, что пассажирам, упомянутым в исковом заявлении, за отмененные рейсы денежные средства были возвращены.
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