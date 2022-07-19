Групповой иск из-за отмены рейсов предъявили «Уральским авиалиниям»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга коллективный иск к авиакомпании «Уральские авиалинии». Это связано с отмененными рейсами.Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, Роспотребнадзор выступает в защиту 27 потребителей, которые жалуются на отказ авиаперевозчика возвращать деньги за отмененные рейсы. Дата рассмотрения иска еще не назначена.При этом в пресс-службе «Уральских авиалиний» отмечают, что пассажирам, упомянутым в исковом заявлении, за отмененные рейсы денежные средства были возвращены.