Еще одним городом-побратимом Екатеринбурга может стать Самарканд
Общество
Фото: телеграм-канале Международных связей Екатеринбурга
У Екатеринбурга может появиться еще один город-побратим – Самарканд. Об этом сообщается в телеграм-канале Международных связей столицы Урала.
Накануне замглавы уральской столицы Марина Фадеева встретилась с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым. В ходе встречи обсуждался вопрос о будущем установлении побратимских связей между Екатеринбургом и Самаркандом.
Как сообщается в телеграм-канале Международных связей Екатеринбурга, оба города имеют много общего. В Екатеринбурге и Самарканде есть крупные научно-образовательные центры. Также города являются центрами развития интеллектуального туризма на основе уникальной истории.
Ранее мы писали, что городом-побратимом Екатеринбурга стал Минск.
Накануне замглавы уральской столицы Марина Фадеева встретилась с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым. В ходе встречи обсуждался вопрос о будущем установлении побратимских связей между Екатеринбургом и Самаркандом.
Как сообщается в телеграм-канале Международных связей Екатеринбурга, оба города имеют много общего. В Екатеринбурге и Самарканде есть крупные научно-образовательные центры. Также города являются центрами развития интеллектуального туризма на основе уникальной истории.
Ранее мы писали, что городом-побратимом Екатеринбурга стал Минск.
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