Екатеринбург и Минск стали городами-побратимами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На международной промышленной выставке «Иннопром» состоялась торжественная церемония подписания соглашения об установлении побратимских отношений между Екатеринбургом и Минском.Со стороны Екатеринбурга участниками процедуры стали мэр Алексей Орлов и его заместители Игорь Сутягин и Марина Фадеева, а со стороны Беларуси – первый зампредседателя Мингорисполкома Дмитрий Микулёнок и глава администрации Партизанского района Минска Валерий Вороницкий.– У Екатеринбурга появился четвертый побратим – прекрасный город Минск, столица Беларуси. Город высокотехнологичный, очень благоустроенный и ухоженный. Мы подписали очень серьезное соглашение, которое подразумевает активное взаимодействие по множеству направлений. Мы заинтересованы в установлении новых деловых контактов между представителями бизнеса, всегда открыты к диалогу и новым взаимовыгодным проектам, – заявил Орлов.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отметили, что в прошлом году товарооборот Свердловской области и Беларуси стал самым значительным за последние пять лет. Его объем по сравнению с предыдущим годом вырос на 61 % и составил 472 миллиона долларов США.Добавим, что Екатеринбург и Минск являются городами-партнерами с 2002 года. Именно тогда было подписано соглашение об установлении и развитии экономических, культурных и иных связей.