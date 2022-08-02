Часть трассы Пермь – Екатеринбург перекроют из-за марафона «Европа – Азия»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ради проведения марафона «Европа – Азия» 7 августа в столице Урала перекроют не только центральные улицы и ВИЗ, но и часть трассы Пермь – Екатеринбург. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».
На 344-м километре трассы Пермь – Екатеринбург находится обелиск «Европа – Азия» – финальная точка бегового маршрута. В связи с этим будет ограничено движение всех видов транспорта с 07.30 до 12.00 (по московскому времени) в сторону Перми на участке с 352 по 343 км.
Объезд закрытого участка возможен по Старо-Московскому тракту, выезд через Объездную дорогу (съезд расположен на 352 км трассы, возвращение на федеральную трассу – через Старые Решёты – 337км).
Ранее мы писали, какие еще улицы Екатеринбурга будут закрыты для автомобилистов на время забега.
На 344-м километре трассы Пермь – Екатеринбург находится обелиск «Европа – Азия» – финальная точка бегового маршрута. В связи с этим будет ограничено движение всех видов транспорта с 07.30 до 12.00 (по московскому времени) в сторону Перми на участке с 352 по 343 км.
Объезд закрытого участка возможен по Старо-Московскому тракту, выезд через Объездную дорогу (съезд расположен на 352 км трассы, возвращение на федеральную трассу – через Старые Решёты – 337км).
Ранее мы писали, какие еще улицы Екатеринбурга будут закрыты для автомобилистов на время забега.
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