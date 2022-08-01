Из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге перекроют улицы и запретят продажу алкоголя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В это воскресенье, 7 августа, в Екатеринбурге пройдет марафон «Европа – Азия». Из-за проведения мероприятия будут перекрыты несколько улиц города. Также в центре на время марафона запретят продажу алкоголя.Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции предприятиями торговли будут установлены 7 августа с 08:00 до 16:00 на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), улице 8 Марта (от Бориса Ельцина до проспекта Ленина) и на проспекте Ленина (от Сакко и Ванцетти до Карла Либкнехта).Для безопасности участников марафона «Европа – Азия» и болельщиков движение транспорта закроют:- с 06:00 6 августа до 16:00 7 августа по нечетной стороне улицы Бориса Ельцина – от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи;- с 06:00 до 15:00 7 августа – по улице Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта, а также по улице 8 Марта – от Бориса Ельцина до переулка Химиков;- с 08:00 до 11:00 7 августа – по улице 8 Марта (от переулка Химиков до проспекта Ленина); по проспекту Ленина (от 8 Марта до Мира); по улице Мира (от Малышева до Первомайской); по улице Царской (от Николая Никонова до Толмачева) и по улице Толмачева (от Царской до проспекта Ленина);- с 08:00 до 15:00 7 августа – по проспекту Ленина (от улицы Репина до 8 Марта); по улице Репина (от проспекта Ленина до нечетной стороны улицы Татищева); по нечетной стороне улицы Татищева (от Репина до Пирогова); по улице Пирогова (от Татищева до Крауля); по улице Крауля (от Пирогова до Мельникова); по улице Мельникова (от Крауля до Репина); по улице Репина (от Мельникова до Металлургов); по четной стороне улицы Металлургов (от Репина до трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург).Кроме того, будет запрещена стоянка автотранспорта на парковках указанных улиц.