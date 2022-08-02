Екатеринбуржцы заметили в реке Исеть желто-зеленое пятно
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Жители Екатеринбурга заметили в реке Исеть жидкость желто-зеленого цвета. Об этом сообщают подписчики паблика «Типичный Екатеринбург».
Очевидцы заметили желто-зеленое пятно в реке в районе жилого комплекса Clever Park.
«Слили что-то жуткое», – пишет один из очевидцев. Другой подписчик сообщества предполагает, что в реке – обычная глина.
Ранее мы писали, что в июне в реку Исеть из-за прорыва трубы хлынул кипяток. После публикации «Вечерних ведомостей» прокуратура организовала проверку. Еще раньше, в декабре прошлого года, муниципальное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения» было оштрафовано за нарушения при сбросе загрязненных сточных вод в реку Исеть.
Очевидцы заметили желто-зеленое пятно в реке в районе жилого комплекса Clever Park.
«Слили что-то жуткое», – пишет один из очевидцев. Другой подписчик сообщества предполагает, что в реке – обычная глина.
Ранее мы писали, что в июне в реку Исеть из-за прорыва трубы хлынул кипяток. После публикации «Вечерних ведомостей» прокуратура организовала проверку. Еще раньше, в декабре прошлого года, муниципальное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения» было оштрафовано за нарушения при сбросе загрязненных сточных вод в реку Исеть.
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