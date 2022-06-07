В реку Исеть в Екатеринбурге из-за прорыва трубы хлынул кипяток

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера в Екатеринбурге в реку Исеть из-за прорыва трубы хлынул кипяток. Инцидент произошел в районе моста между улицами Кондратьева и Крылова.Температура воды достигла 60-70 градусов, что привело к гибели рыбы в зоне аварии. Наш корреспондент обнаружил на месте происшествия выбросившуюся на берег рыбу.«Вечерние ведомости» направили запрос в Екатеринбургскую теплосетевую компанию, но там ситуацию пока что не прокомментировали.