В реку Исеть в Екатеринбурге из-за прорыва трубы хлынул кипяток
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера в Екатеринбурге в реку Исеть из-за прорыва трубы хлынул кипяток. Инцидент произошел в районе моста между улицами Кондратьева и Крылова.
Температура воды достигла 60-70 градусов, что привело к гибели рыбы в зоне аварии. Наш корреспондент обнаружил на месте происшествия выбросившуюся на берег рыбу.
«Вечерние ведомости» направили запрос в Екатеринбургскую теплосетевую компанию, но там ситуацию пока что не прокомментировали.
Температура воды достигла 60-70 градусов, что привело к гибели рыбы в зоне аварии. Наш корреспондент обнаружил на месте происшествия выбросившуюся на берег рыбу.
«Вечерние ведомости» направили запрос в Екатеринбургскую теплосетевую компанию, но там ситуацию пока что не прокомментировали.
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