Прокуратура начала проверку после сообщения о сбросе кипятка в реку Исеть в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после нашей публикации о прорыве трубы над Исетью в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, в результате чего в реку хлынул кипяток. Это привело к гибели рыбы.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Мария Канатова, на место происшествия выехал Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Илдар Якупов.
«Прокуратура привлечет к проверке специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области с целью установления причины сброса горячей воды в водоем. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказал в ведомстве.
Как сообщила «Вечерним ведомостям» старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Мария Канатова, на место происшествия выехал Свердловский межрайонный природоохранный прокурор Илдар Якупов.
«Прокуратура привлечет к проверке специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области с целью установления причины сброса горячей воды в водоем. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказал в ведомстве.
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