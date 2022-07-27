В Кировском суде Екатеринбурга отказываются говорить, за что назначили штраф главреду «Вечерних ведомостей»

16.16 Среда, 27 июля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурга отказываются говорить, за что назначили штраф 100 тысяч рублей главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову.

Как заявили корреспонденту «Вечерних ведомостей» в суде, якобы, чтобы узнать подробности по этому делу, Владислав Постников должен сам физически обратиться в суд.

– Я никаких процессуальных вопросов не решаю, я могу только информацию предоставить о назначении наказания. Все процессуальные вопросы разрешаются только судьей по письменному обращению участвующего в деле лица, – заявили в пресс-службе Кировского суда.


Напомним, что сегодня в ТАСС появилась информация о том, что главреду «Вечерних ведомостей» назначили штраф в размере 100 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. При этом ни сам Постников, ни редакция не даже не знали о протоколе, ставшем основанием для решения суда.

Адвокат Георгий Краснов заявляет, что в этом случае и полицией, и судом мог быть нарушен один из основополагающих принципов – необходимость обеспечения возможности личного участия лица, которое привлекается к ответственности в этом процессе. Ни полиция не позвала на составление протокола Постникова, ни суд не позвал его на судебное заседание.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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