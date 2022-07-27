В Кировском суде Екатеринбурга отказываются говорить, за что назначили штраф главреду «Вечерних ведомостей»

– Я никаких процессуальных вопросов не решаю, я могу только информацию предоставить о назначении наказания. Все процессуальные вопросы разрешаются только судьей по письменному обращению участвующего в деле лица, – заявили в пресс-службе Кировского суда.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости