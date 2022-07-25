Издатель изымаемой из свердловских библиотек книги выступил с заявлением в защиту детского произведения

– После письма доцента Уральского государственного педагогического университета Ивана Поппа, подписанного ректором Светланой Минюровой, из источников СМИ мы узнали, что библиотекам Свердловской области пришло негласное указание поставить на детской книге Ольги Колпаковой «Полынная елка» (маркировка издательства по 436-ФЗ – 12+) маркировку 18+ и убрать ее с полок. Эмоциональное высказывание одного человека сформировало односторонний взгляд на предмет конфликта у руководства Свердловской области. Мы сожалеем о том, что принимающие решения люди не только сами, возможно, не читали книгу, но и не предоставили ни автору, ни издательству возможности хоть какой-то дискуссии. Более того, они не обратились к другим экспертам, чтобы получить второе мнение, – рассказал 66.RU Виталий Зюсько, основатель компании «КомпасГид», издавшей книгу «Полынная елка».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости