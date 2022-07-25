Издатель изымаемой из свердловских библиотек книги выступил с заявлением в защиту детского произведения
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Гендиректор и основатель издательства «КомпасГид» Виталий Зюсько выступил с заявлением в защиту детской книги Ольги Колпаковой «Полынная елка», которую изымают из свердловских библиотек.
Напомним, что произведение начали изымать из библиотек Свердловской области после экспертизы доцента УрГПУ Ивана Поппа. В книге о жизни поволжских немцев во времена Великой Отечественной войны преподаватель усмотрел «либеральное европейское направление», искажение исторических фактов и «неуважительное отношение к власти».
Издательский дом «КомпасГид» считает, что книга Ольги Колпаковой соответствует действующему законодательству Российской Федерации. Виталий Зюсько отмечает, что любая независимая литературоведческая экспертиза подтвердит, что предъявленные автору обвинения не имеют фактического основания и даже способствуют развитию самоцензуры в библиотечной и писательской среде, хотя цензура запрещена Конституцией РФ (часть 5 статьи 29).
Издательство обратилась в Пушкинский дом (Институт русской литературы РАН) с просьбой провести лингвистическую и литературоведческую экспертизу произведения «Полынная елка». Также адвокаты издательства отправили запросы в администрацию Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации.
Напомним, что произведение начали изымать из библиотек Свердловской области после экспертизы доцента УрГПУ Ивана Поппа. В книге о жизни поволжских немцев во времена Великой Отечественной войны преподаватель усмотрел «либеральное европейское направление», искажение исторических фактов и «неуважительное отношение к власти».
– После письма доцента Уральского государственного педагогического университета Ивана Поппа, подписанного ректором Светланой Минюровой, из источников СМИ мы узнали, что библиотекам Свердловской области пришло негласное указание поставить на детской книге Ольги Колпаковой «Полынная елка» (маркировка издательства по 436-ФЗ – 12+) маркировку 18+ и убрать ее с полок. Эмоциональное высказывание одного человека сформировало односторонний взгляд на предмет конфликта у руководства Свердловской области. Мы сожалеем о том, что принимающие решения люди не только сами, возможно, не читали книгу, но и не предоставили ни автору, ни издательству возможности хоть какой-то дискуссии. Более того, они не обратились к другим экспертам, чтобы получить второе мнение, – рассказал 66.RU Виталий Зюсько, основатель компании «КомпасГид», издавшей книгу «Полынная елка».
Издательский дом «КомпасГид» считает, что книга Ольги Колпаковой соответствует действующему законодательству Российской Федерации. Виталий Зюсько отмечает, что любая независимая литературоведческая экспертиза подтвердит, что предъявленные автору обвинения не имеют фактического основания и даже способствуют развитию самоцензуры в библиотечной и писательской среде, хотя цензура запрещена Конституцией РФ (часть 5 статьи 29).
Издательство обратилась в Пушкинский дом (Институт русской литературы РАН) с просьбой провести лингвистическую и литературоведческую экспертизу произведения «Полынная елка». Также адвокаты издательства отправили запросы в администрацию Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации.
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