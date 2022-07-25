Издатель изъятой из свердловских библиотек «Полынной елки» закажет независимую экспертизу произведения

«Сейчас издательство готовит соответствующее обращение. Над ним уже работают юристы. Так как экспертиза Ивана Поппа нанесла ущерб и моей репутации, и издательства, то книгу отдадут независимым экспертам», – рассказала писательница Ольга Колпакова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости