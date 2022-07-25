Издатель изъятой из свердловских библиотек «Полынной елки» закажет независимую экспертизу произведения
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Компания «КомпасГид», издавшая книгу «Полынная елка», которую изымают из свердловских библиотек, закажет независимую экспертизу произведения.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на автора книги Ольгу Колпакову, анализ произведения, который сделал доцент УрГПУ Иван Попп, нанес ущерб репутации издательства и самой писательнице. Напомним, что Попп нашел в книге о жизни поволжских немцев «либеральное европейское направление», искажение исторических фактов и «неуважительное отношение к власти». После его экспертизы из библиотек начали изымать данную книгу.
К независимой экспертизе произведения планируется привлечь профессоров в области истории, лингвистики и филологии. Полученное заключение будет предъявлено министерству культуры Свердловской области.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на автора книги Ольгу Колпакову, анализ произведения, который сделал доцент УрГПУ Иван Попп, нанес ущерб репутации издательства и самой писательнице. Напомним, что Попп нашел в книге о жизни поволжских немцев «либеральное европейское направление», искажение исторических фактов и «неуважительное отношение к власти». После его экспертизы из библиотек начали изымать данную книгу.
«Сейчас издательство готовит соответствующее обращение. Над ним уже работают юристы. Так как экспертиза Ивана Поппа нанесла ущерб и моей репутации, и издательства, то книгу отдадут независимым экспертам», – рассказала писательница Ольга Колпакова.
К независимой экспертизе произведения планируется привлечь профессоров в области истории, лингвистики и филологии. Полученное заключение будет предъявлено министерству культуры Свердловской области.
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