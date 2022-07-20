Из свердловских библиотек после экспертизы доцента УрГПУ изымают книгу о поволжских немцах
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из библиотек Свердловской области начали изымать книгу Ольги Колпаковой «Полынная елка». В произведении рассказывается о жизни поволжских немцев в годы Великой Отечественной войны. Основанием для изъятия книг стала экспертиза, которую провел доцент УрГПУ Иван Попп.
Об этом сообщила сама Ольга Колпакова в соцсети. В документе, опубликованном на странице писательницы в соцсети, говорится, что Иван Попп нашел в книге «Полынная елка» «либеральное европейское направление», искажение исторических фактов и «неуважительное отношение к власти».
Отметим, что до проведения экспертизы книга «Полынная елка» была рекомендована в школах для внеклассного чтения.
Об этом сообщила сама Ольга Колпакова в соцсети. В документе, опубликованном на странице писательницы в соцсети, говорится, что Иван Попп нашел в книге «Полынная елка» «либеральное европейское направление», искажение исторических фактов и «неуважительное отношение к власти».
«Начинается вранье у Поппа с первых же строчек. Возрастная маркировка на книге есть. А вот всего остального, о чем он пишет – нет. Только оголтелый сталинист может так перевернуть историю, как сделано это у Поппа. Что ж, зафиксируем начало репрессий в детской литературе», – пишет Ольга Колпакова.
Отметим, что до проведения экспертизы книга «Полынная елка» была рекомендована в школах для внеклассного чтения.
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