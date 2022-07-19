На проект благоустройства парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей
Общество
Парк Уралмаш. Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На выполнение проектно-изыскательских работ по летнему парку «Уралмаш» в Екатеринбурге в следующем году выделят 6 миллионов рублей. Этот этап необходим для благоустройства парка.
Напомним, что парк «Уралмаш» на недавнем голосовании по программе ФКГС занял второе место, уступив Преображенскому парку в Академическом. Однако власти Екатеринбурга пообещали, что летний парк «Уралмаш» все-таки благоустроят в следующем году.
Мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале заявил, что распорядился выделить деньги на проектно-изыскательские работы по парку в 2023 году.
Напомним, что парк «Уралмаш» на недавнем голосовании по программе ФКГС занял второе место, уступив Преображенскому парку в Академическом. Однако власти Екатеринбурга пообещали, что летний парк «Уралмаш» все-таки благоустроят в следующем году.
Мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале заявил, что распорядился выделить деньги на проектно-изыскательские работы по парку в 2023 году.
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