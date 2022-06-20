– Есть реальная возможность, чтобы оба проекта вошли в федеральную программу. Мы говорили с губернатором, на ПМЭФ вели разговоры. Обращение такое подготовим, – заявил Орлов.

– Думаю, так или иначе мы сами найдем возможность. Обязательно будем решать задачу, – отмечает мэр.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Летний парк «Уралмаш» в Екатеринбурге планируют благоустроить в 2023 году. Об этом сегодня на заседании гордумы заявил мэр Алексей Орлов.Напомним, что парк «Уралмаш» проиграл в ходе всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства-2023. В том голосовании с небольшим перевесом победил Преображенский парк в Академическом. Однако власти все же планируют благоустроить оба парка, и если получится, то за счет федерального бюджета.Градоначальник добавил, что если не получится благоустроить парк «Уралмаш» за федеральные средства, то власти будут искать возможность приступить к благоустройству в 2023 году уже за счет средств города и области.