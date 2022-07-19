В Екатеринбурге закрасили первую в этом году работу фестиваля «Карт-бланш»
Общество
Фото: телеграм-канал СВЕТ Екатеринбург
В Екатеринбурге ликвидировали арт-объект команды ПСЛЧ, созданный в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Об этом сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Напомним, что первая работа фестиваля «Карт-Бланш» в этом году появилась на улице Мамина-Сибиряка. На заборе написано: «Данная надпись (арт) может повлечь за собой уголовное и (или) административное дело, как и другие работы на фестивале “Карт-бланш”».
Арт-объект создали художники из команды ПСЛЧ. Одним из членов команды является Леонид Черный, за публикацию стикеров которого издателя «Вечерних ведомостей» оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ. Недавно суд отправил художника на экспертизу в психбольницу. Ранее Леонида Черного обвиняли в вандализме (статья 214 УК РФ), а теперь – в хулиганстве по политическим мотивам (пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ). Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что первая работа фестиваля «Карт-Бланш» в этом году появилась на улице Мамина-Сибиряка. На заборе написано: «Данная надпись (арт) может повлечь за собой уголовное и (или) административное дело, как и другие работы на фестивале “Карт-бланш”».
Арт-объект создали художники из команды ПСЛЧ. Одним из членов команды является Леонид Черный, за публикацию стикеров которого издателя «Вечерних ведомостей» оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ. Недавно суд отправил художника на экспертизу в психбольницу. Ранее Леонида Черного обвиняли в вандализме (статья 214 УК РФ), а теперь – в хулиганстве по политическим мотивам (пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ). Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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