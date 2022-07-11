Художника, за публикацию стикеров которого оштрафовали «Вечерние ведомости», суд отправил на экспертизу в психбольницу

– Я узнал о том, что статья переквалифицирована, прямо в момент, когда судья зачитывала решении об экспертизе в психиатрической больнице. При этом, как оказалось, она была переквалифицирована еще 22 марта. После этого я много раз общался с дознавателями, и ни мне, ни моему адвокату об этом не сообщали, – рассказал «Вечерним ведомостям» Леонид Черный.

Алиса Левина © Вечерние ведомости