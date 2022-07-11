Художника, за публикацию стикеров которого оштрафовали «Вечерние ведомости», суд отправил на экспертизу в психбольницу
По новой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд отправил на экспертизу в психбольницу уличного художника Леонида Черного (настоящее имя Егор Ледякин), за публикацию стикеров которого издателя «Вечерних ведомостей» оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ. Художнику изменили статью, по которой, его пытаются привлечь.
Ранее Леонида Черного обвиняли в вандализме (статья 214 УК РФ), а теперь – в хулиганстве по политическим мотивам (пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ). Он вместе с адвокатом узнал об этом только на заседании суда, на котором судья отправил Леонида Черного на экспертизу в психиатрическую больницу. Художник заявил, что ему придется пробыть там две недели.
Художник отметил, что настроен на экспертизу как на отпуск: «Отдохну там».
Напомним, что художника задержали в Екатеринбурге, при нем были стикеры с буквой Z. За публикацию этих стикеров издателя «Вечерних ведомостей» оштрафовали на 150 тысяч рублей. По статье о вандализме Леониду Черному грозило до трех месяцев ареста. Теперь художника обвиняют в хулиганстве по политическим мотивам, за это ему грозит уже до пяти лет лишения свободы.
Ранее Леонида Черного обвиняли в вандализме (статья 214 УК РФ), а теперь – в хулиганстве по политическим мотивам (пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ). Он вместе с адвокатом узнал об этом только на заседании суда, на котором судья отправил Леонида Черного на экспертизу в психиатрическую больницу. Художник заявил, что ему придется пробыть там две недели.
– Я узнал о том, что статья переквалифицирована, прямо в момент, когда судья зачитывала решении об экспертизе в психиатрической больнице. При этом, как оказалось, она была переквалифицирована еще 22 марта. После этого я много раз общался с дознавателями, и ни мне, ни моему адвокату об этом не сообщали, – рассказал «Вечерним ведомостям» Леонид Черный.
Художник отметил, что настроен на экспертизу как на отпуск: «Отдохну там».
Напомним, что художника задержали в Екатеринбурге, при нем были стикеры с буквой Z. За публикацию этих стикеров издателя «Вечерних ведомостей» оштрафовали на 150 тысяч рублей. По статье о вандализме Леониду Черному грозило до трех месяцев ареста. Теперь художника обвиняют в хулиганстве по политическим мотивам, за это ему грозит уже до пяти лет лишения свободы.
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