Жара в Свердловской области продержится до конца июля
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге жара продлится до конца июля. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, понедельник, 25 июля, будет самым жарким днем новой недели. Завтра и послезавтра станет больше облаков, пройдут кратковременные дожди и грозы, а температура снизится на 2-4°С.
Во второй половине недели погоду в регионе определит антициклон. 28-31 июля ожидается сухая погода при слабом ветре и температуре воздуха 22…27°С.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Свердловской области и Екатеринбурге на ближайшие три дня.
По данным синоптика, понедельник, 25 июля, будет самым жарким днем новой недели. Завтра и послезавтра станет больше облаков, пройдут кратковременные дожди и грозы, а температура снизится на 2-4°С.
Во второй половине недели погоду в регионе определит антициклон. 28-31 июля ожидается сухая погода при слабом ветре и температуре воздуха 22…27°С.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Свердловской области и Екатеринбурге на ближайшие три дня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дождливая погода задержится в Свердловской области
21 июля 2022
21 июля 2022
В Свердловской области на выходных ожидается жара
22 июля 2022
22 июля 2022