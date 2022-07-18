В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, с начала следующей недели в Свердловской области ожидаются местами кратковременные дожди и грозы. В Екатеринбурге без существенных осадков.
В понедельник, 25 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +14…+19°C. Днём +28…+33°C, на севере до +23°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +17…+19°C, днём +31…+33°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Во вторник, 26 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ночью +14…+19°C, в горах и низинах до +9°C. Днём +26…+31°C, на севере до +21°C. Ветер восточной четверти 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +17…+19°C, днём +27…+29°C. Ветер восточной четверти 2-7 м/сек.
В среду, 27 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днём без осадков. Ночью +14…+19°C, в горах и низинах до +9°C. Днём +23…+28°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ночью +17…+19°C, днём +25…+27°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 25 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +14…+19°C. Днём +28…+33°C, на севере до +23°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +17…+19°C, днём +31…+33°C. Ветер западной четверти 3-8 м/сек.
Во вторник, 26 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ночью +14…+19°C, в горах и низинах до +9°C. Днём +26…+31°C, на севере до +21°C. Ветер восточной четверти 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +17…+19°C, днём +27…+29°C. Ветер восточной четверти 2-7 м/сек.
В среду, 27 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днём без осадков. Ночью +14…+19°C, в горах и низинах до +9°C. Днём +23…+28°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ночью +17…+19°C, днём +25…+27°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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