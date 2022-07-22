Биатлонный комплекс Шипулина в Екатеринбурге начнут строить в 2023 году

«Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять», – заявил Шипулин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости