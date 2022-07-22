Биатлонный комплекс Шипулина в Екатеринбурге начнут строить в 2023 году
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Биатлонный комплекс на 11-м километре Московского тракта в Екатеринбурге, против которого протестовали активисты, планируют начать строить в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Антона Шипулина.
По словам Антона Шипулина, строительство биатлонного комплекса на Московском тракте начнется со следующего года. Планируется около пяти этапов строительства.
Стоимость проекта пока уточняется, а сроки строительства зависят от системы финансирования.
Напомним, что ради строительства биатлонного комплекса была запланирована масштабная вырубка деревьев в Московском лесопарке. Активисты собирали подписи в защиту парка. Они также направили обращение президенту России Владимиру Путину и свердловскому губернатору Куйвашеву. В обращении говорилось, что вырубка деревьев может навредить уникальным краснокнижным растениям и земноводным.
Помимо этого, территория, где хотят построить комплекс, граничит с участком, на котором обнаружили массовые захоронения жертв репрессий.
В августе прошлого года госэкспертиза запретила строительство биатлонного комплекса в районе Московского тракта. Однако в июне 2022 года стало известно, что проект все же получил положительное заключение государственной экспертизы. Заключение было выдано 30 мая этого года.
По словам Антона Шипулина, строительство биатлонного комплекса на Московском тракте начнется со следующего года. Планируется около пяти этапов строительства.
Стоимость проекта пока уточняется, а сроки строительства зависят от системы финансирования.
«Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять», – заявил Шипулин.
Напомним, что ради строительства биатлонного комплекса была запланирована масштабная вырубка деревьев в Московском лесопарке. Активисты собирали подписи в защиту парка. Они также направили обращение президенту России Владимиру Путину и свердловскому губернатору Куйвашеву. В обращении говорилось, что вырубка деревьев может навредить уникальным краснокнижным растениям и земноводным.
Помимо этого, территория, где хотят построить комплекс, граничит с участком, на котором обнаружили массовые захоронения жертв репрессий.
В августе прошлого года госэкспертиза запретила строительство биатлонного комплекса в районе Московского тракта. Однако в июне 2022 года стало известно, что проект все же получил положительное заключение государственной экспертизы. Заключение было выдано 30 мая этого года.
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