Второй гипермаркет «Сима-ленд» откроется в Екатеринбурге в августе
Общество
Фото: Юлия Медведева
Второй гипермаркет «Сима-ленд» откроется в ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге 1 августа. Информация об этом появилась в паблике «Карьера в "Сима-Ленд"» во ВКонтакте.
На данный момент в гипермаркет набирают сотрудников: администратора, продавцов-консультантов, охранников и поваров.
Добавим, что гипермаркет откроется на месте магазина SPAR, который закрылся в Veer Mall в конце марта. Это был последний в Екатеринбурге магазин нидерландской сети.
На данный момент в гипермаркет набирают сотрудников: администратора, продавцов-консультантов, охранников и поваров.
Добавим, что гипермаркет откроется на месте магазина SPAR, который закрылся в Veer Mall в конце марта. Это был последний в Екатеринбурге магазин нидерландской сети.
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