В Екатеринбурге закрывается последний гипермаркет SPAR
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall закрывается гипермаркет SPAR. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на представителя сети на Урале Дмитрия Бухарина.
По словам Бухарина, трафик в торговом центре оказался меньше, чем рассчитывали. Магазин посещает около 30% от ожидаемого числа покупателей.
Часть товаров из гипермаркета уже перевозят на склад. Магазин будет работать до конца мая.
Напомним, что гипермаркет SPAR открылся в ТРЦ Veer Mall в мае прошлого года. Общая площадь помещений магазина составляла 7 700 квадратных метров.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в январе закрылся SPAR на улице Радищева. До этого магазин нидерландской сети закрылся ТЦ Victory Mall. После закрытия гипермаркета в Veer Mall в уральской столице не останется магазинов SPAR.
По словам Бухарина, трафик в торговом центре оказался меньше, чем рассчитывали. Магазин посещает около 30% от ожидаемого числа покупателей.
Часть товаров из гипермаркета уже перевозят на склад. Магазин будет работать до конца мая.
Напомним, что гипермаркет SPAR открылся в ТРЦ Veer Mall в мае прошлого года. Общая площадь помещений магазина составляла 7 700 квадратных метров.
Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в январе закрылся SPAR на улице Радищева. До этого магазин нидерландской сети закрылся ТЦ Victory Mall. После закрытия гипермаркета в Veer Mall в уральской столице не останется магазинов SPAR.
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