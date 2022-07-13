Екатеринбург может получить 10 трехсекционных трамваев
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что город в скором времени может получить новые трехсекционные трамваи. Их произведут на заводе «Уралтрансмаш».
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на Орлова, планируется, что Екатеринбург получит десять трехсекционных трамваев. Первые вагоны, возможно, появятся в городе уже в этом году.
Ранее мы писали, что министерство промышленности и торговли России направит Екатеринбургу миллиард рублей на закупку новых троллейбусов.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на Орлова, планируется, что Екатеринбург получит десять трехсекционных трамваев. Первые вагоны, возможно, появятся в городе уже в этом году.
Ранее мы писали, что министерство промышленности и торговли России направит Екатеринбургу миллиард рублей на закупку новых троллейбусов.
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